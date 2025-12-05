Одна из стран ЕС в 2026 году сократит финансовую помощь Украине почти вдвое
Дания выделит Украине почти вдвое меньше финансовой помощи в 2026 году, чем в этом году. В частности, ее размер снизится до 9,4 млрд датских крон (почти 1,5 млрд долларов) вместо 16,5 млрд (почти 2,6 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в следующем году страна значительно уменьшит объем финансовой поддержки Украины. Если в текущем году она составляет 16,5 млрд датских крон, то в 2026-м она снизится до 9,4 млрд крон.
Для сравнения, в 2024 году Дания выделила Украине почти 19 млрд датских крон (почти 3 млрд долларов). Однако на этом уменьшение помощи не остановится - в 2027 году Копенгаген планирует направить Киеву 7,1 млрд датских крон (1,1 млрд долларов), а в 2028-м - всего миллиард (156 млн долларов).
Украинский фонд
В 2023 году парламентское большинство Дании приняло создание Фонда Украины. Это экономическая рамка, которая определяет, сколько помощи Копенгаген будет предоставлять Киеву.
Сейчас Дания предоставила Украине военной помощи на сумму более 70 млрд крон (почти 11 млрд долларов), но средства заканчиваются.
"Проблема в том, что мы уже давно не выделяли новых средств", - сказал датский политик Стинус Линдгрин.
Напомним, недавно датское правительство и профильный парламентский комитет согласовали детали 28-го пакета военной помощи для Украины общей стоимостью 1,4 млрд датских крон (около 217 млн долларов).
Он предусматривает дополнительное финансирование в размере 100 млн крон (15,6 млн долларов) "датской модели" - программы совместного производства оружия в Украине.
Еще более 370 млн крон (почти 58 млн долларов) будет направлено на инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, а 80 млн крон (12,5 млн долларов) - на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.
