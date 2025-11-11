ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Дания согласовала новый оборонный пакет для Украины: что вошло в помощь

Дания, Вторник 11 ноября 2025 22:24
UA EN RU
Дания согласовала новый оборонный пакет для Украины: что вошло в помощь Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Дании и профильный парламентский комитет во вторник согласовали детали 28-го пакета военной помощи для Украины общей стоимостью 1,4 миллиарда датских крон (около 217 миллионов долларов).

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в министерстве обороны Дании.

Новый пакет предусматривает дополнительное финансирование "датской модели" - программы совместного производства оружия в Украине - в размере 100 миллионов крон.

Еще более 370 миллионов крон будет направлено на инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон - на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

"С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Программа PURL

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, призванная ускорить поставки вооружения Украине. В рамках этой программы формируется приоритетный список потребностей Вооруженных сил Украины, который передают союзникам для оперативного финансирования закупок.

Партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты обеспечивают поставки оружия в соответствии с украинскими запросами.

В сентябре стало известно, что администрация президента Дональда Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Украине в рамках программы PURL.

А уже 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшее время ожидаются новые объявления о поставках вооружения через этот механизм

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, как именно программа PURL позволит существенно ускорить поставки оружия от партнеров.

На днях Латвия передала Украине более двух десятков БТР Patria, впрочем кроме этого Рига сделала вклад 2,2 млн евро в инициативу PURL, а также профинансировала Коалицию укрытий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Война в Украине
Новости
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа