Одна з країн ЄС у 2026 скоротить фінансову допомогу Україні майже вдвічі
Данія виділить Україні майже вдвічі менше фінансової допомоги у 2026 році, ніж цьогоріч. Зокрема, її розмір знизиться до 9,4 млрд данських крон (майже 1,5 млрд доларів) замість 16,5 млрд (майже 2,6 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що наступного року країна значно зменшить обсяг фінансової підтримки України. Якщо в поточному році вона становить 16,5 млрд данських крон, то у 2026-му вона знизиться до 9,4 млрд крон.
Для порівняння, у 2024 році Данія виділила Україні майже 19 млрд данських крон (майже 3 млрд доларів). Проте на цьому зменшення допомоги не зупиниться - у 2027 році Копенгаген планує надіслати Києву 7,1 млрд данських крон (1,1 млрд доларів), а у 2028-му - всього мільярд (156 млн доларів).
Український фонд
У 2023 році парламентська більшість Данії ухвалила створення Фонду України. Це економічна рамка, яка визначає, скільки допомоги Копенгаген надаватиме Києву.
Наразі Данія надала Україні військової допомоги на суму понад 70 млрд крон (майже 11 млрд доларів), але кошти закінчуються.
"Проблема в тому, що ми вже давно не виділяли нових коштів", - сказав данський політик Стінус Ліндгрін.
Нагадаємо, нещодавно данський уряд та профільний парламентський комітет узгодили деталі 28-го пакета військової допомоги для України загальною вартістю 1,4 млрд данських крон (близько 217 млн доларів).
Він передбачає додаткове фінансування у розмірі 100 млн крон (15,6 млн доларів) "данської моделі" - програми спільного виробництва зброї в Україні.
Ще понад 370 млн крон (майже 58 млн доларів) буде спрямовано на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, а 80 млн крон (12,5 млн доларів) - на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.
