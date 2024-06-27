Одна из бригад РФ на Запорожском направлении потеряла 95% состава, - "АТЕШ"

Российские командиры отправляют военных на "мясные штурмы" на Запорожском направлении. Одна из бригад во время такого "маневра" потеряла 95% состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Агент из числа военнослужащих 38-й ОБрП РФ сообщил о том, что на Запорожском направлении в край ужасная ситуация. В районе боевых действий около населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на "мясные" штурмы", - говорится в сообщении.

Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, по данным партизан, подразделение потеряло 95% личного состава.

Агент подчеркивает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.