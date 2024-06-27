ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, - "АТЕШ"

Запоріжжя, Четвер 27 червня 2024 13:06
UA EN RU
Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, - "АТЕШ" Фото: "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку використовує РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", - йдеться у повідомленні.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу, - &quot;АТЕШ&quot;

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

Ситуація на фронті

Російські командири постійно використовують "м'ясні штурми" на фронті. Так, як зазначають у Генштабі, з початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано вже 48 бойових зіткнень.

Зокрема, на Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні
NEWS
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року