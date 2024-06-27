С начала суток 48 боестолкновений. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
По состоянию на сейчас, с начала суток, 27 июня, на линии фронта зафиксировано 48 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск
На Купянском направлении отбито четыре штурма в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Сейчас два боя продолжаются.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили две атаки в районах Копанок и Невского.
На Северском направлении отбито три атаки в районах Спирного и Раздоловки. Сейчас продолжается бой в районе Раздоловки.
На Краматорском направлении враг пытается прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.
На Торецком направлении напряженная ситуация. Россияне активны в районах Торецка, Северного и Железного. Отбита атака вблизи Дружбы.
На Покровском направлении состоялось уже 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.
На Кураховском направлении состоялось восемь боестолкновений в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки.
На Времовском направлении враг атаковал вблизи Константиновки.
На Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 26 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали 1260 российских террористов. В частности, было уничтожено:
- 3 танка;
- 9 боевых бронированных машин;
- 42 артиллерийские системы.
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