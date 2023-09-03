В одиннадцати областях Украины создали советы по вопросам ВПЛ

На заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод переселенцев отметили, что советы по вопросам ВПЛ уже созданы при Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Закарпатской, Волынской ОВА и Киевской городской военной администрации.

Предполагается, что советы будут способствовать реализации региональной политики в отношении переселенцев. В частности, их адаптация и интеграция в принимающих общинах. Также на заседании Коордштаба рассматривался вопрос выплат пособия на проживание ВПЛ.

Помощь ВПО

1 сентября Кабмин утвердил требования к местам временного проживания переселенцев. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Следует отметить, что в бюджете крупнейшей из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен.