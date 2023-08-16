Помощь переселенцам: Минсоцполитики направило на выплаты 5,7 млрд гривен

Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату пособий на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности деньги получат 2,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, сейчас выплаты производятся по новым правилам. По решению правительства было введено два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше.

"Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно", - говорится в сообщении.

Новые правила

Согласно постановлению правительства, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года оно автоматически продлевается только на 6 месяцев до конца января 2024 года.

При этом выплаты были прекращены гражданам, которые находились длительный период за границей: минимум месяц по состоянию на 15 июля и не вернулись в Украину на 1 августа 2023 года (более 109 тыс. получателей, по данным Государственной пограничной службы Украины)

Введение новых правил и верификация, проведенная Министерством финансов, позволили прекратить выплаты гражданам