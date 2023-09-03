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В одинаднцятьох областях України створили ради з питань ВПО

Фото: ради з питань ВПО створили в 11 областях України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В 11 областях України створили ради, які опікуватимуться питаннями внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

На засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод переселенців зазначили, що ради з питань ВПО вже створено при Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Сумській, Миколаївській, Закарпатській, Волинській ОВА та Київській міській військовій адміністрації.

Передбачається, що ради сприятимуть реалізації регіональної політики щодо переселенців. Зокрема, їхній адаптації й інтеграції у приймаючих громадах. Також на засіданні Коордштабу розглядалося питання виплат допомоги на проживання ВПО.

Допомога ВПО

1 вересня Кабмін затвердив вимоги до місць тимчасового проживання переселенців. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Варто зазначити, що в бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. 

 

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Внутрішньо переміщені особиМіністерство реінтеграції