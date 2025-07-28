Один укол - миллион евро. Почему лекарства от редких болезней такие дорогие: объясняет генетик

Почему возникают редкие генетические болезни

По его словам, мутации могут появляться в любой клетке независимо от пола, статуса или страны проживания человека.

"Каждая наша клетка в любой момент времени может почти с одинаковой вероятностью в каждом из генов нашего генома получить мутацию. И на это не влияет почти ничего из окружающей среды", - добавляет генетик.

Именно поэтому, по словам генетика, заболевания типа Аддисоновой болезни, что случается раз на сотни миллионов, - это "лотерея".

Почему лечение стоит миллионы

На первый взгляд, это кажется нелогичным, ведь речь идет лишь о нескольких десятках пациентов. Но именно это и является объяснением высокой цены.

"Именно потому, что это один укол на 100 человек в мире. В той Вселенной, где мы с вами живем, лекарства разрабатывают фармацевтические компании, которые в абсолютном большинстве являются частными и коммерческими. Это их бизнес, они зарабатывают на этом деньги", - объясняет ученый.

Как фармкомпании считают стоимость лекарств

По словам Александра, в среднем по фармакологическому рынку выпуск нового препарата стоит примерно один-два миллиарда долларов. Этот путь занимает примерно 10 лет.

Рынок орфанных заболеваний (болезни, встречающиеся очень редко, обычно менее 1 случая на 2000 населения - ред.) небольшой, поэтому прибыли для фармкомпаний тоже ограничены. Гораздо выгоднее работать над популярными препаратами, например, против насморка, эректильной дисфункции, депрессии и тому подобное.

Одна из причин высокой цены - также финансирование провальных проектов.

"Фармкомпании включают в стоимость все те препараты, которые не дошли до рынка. Чтобы получить одно лекарство, которое будет работать, компания должна тестировать тысячу других. А финансировать надо было всю сотню или тысячу этих проектов, которые были", - добавляет Коляда.

То есть фармакологические гиганты закладывают средства, потраченные на провальные проекты, в тот один проект, который был успешным, что и повышает финальную стоимость препарата.