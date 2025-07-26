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Генетика или образ жизни? Что на самом деле решает, сколько вы проживете: точный ответ

Суббота 26 июля 2025 14:28
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Генетика или образ жизни? Что на самом деле решает, сколько вы проживете: точный ответ Генетика или образ жизни: что больше влияет на годы жизни (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Генетические факторы могут влиять на продолжительность жизни значительно больше, чем считалось ранее.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук и генетик-геронтолог Александр Коляда.

Что сильнее: наследственность или среда

По его словам, ответ на этот вопрос может звучать по-разному:

"Можно сказать 50 на 50, и вы не ошибетесь. Можно пойти глубже в различные расчеты. Только в этом году выходит новая статья, которая переосмысливает этот вопрос и говорит, что мы недооценивали генетику", - говорит Коляда.

Недавно британские ученые провело исследование на близнецах. В случаях, когда идентичные близнецы разводятся на раннем этапе жизни, они попадают в разные среды.

"У вас есть один генетический человек в двух копиях, который живет в разных условиях. И это помогает посмотреть, что же сильнее: генетика, которая у них одинаковая, или условия проживания, воспитания и т.д.", - объясняет ученый.

Ранее считалось, что генетика отвечает за 15-30% продолжительности жизни.

"Но новые исследования скорее подводят эту цифру до 53%. То есть генетические факторы могут быть на уровне с факторами нашего образа жизни или даже немножко превышать по своему вкладу", - говорит ученый.

Можно ли "сломать" плохую генетику

"Во-первых, что-то "ломать" - это не лучшая история. Лучше быть осведомленным и жить в гармонии с этим, находить оптимальные условия для существования под ту генетику, которая у нас есть", - отмечает Коляда.

В большинстве случаев речь идет о так называемых мультифакториальных заболеваниях - инфаркты, инсульты, диабет, ожирение, экзема, атопический дерматит.

По словам Коляды, во всех этих заболеваниях есть определенный вклад генетики. Иногда он 5%, иногда он 80%.

"У нас нет гена диабета, шизофрении или аутизма. Это обычно комплекс различных генетических факторов, которых могут быть сотни, тысячи, десятки тысяч, если мы говорим о сложных ситуациях", - объясняет ученый.

Эти комбинации формируются заново при каждом зачатии: сколько там будет процентов, которые будут повышать или снижать риск заболевания - это вопрос каждой перетасовки генов, которая произойдет на этапе оплодотворения.

Что делать, если наследственность неидеальна

"Действительно может быть так, что человек попадет в группу наибольшего риска. Там, условно говоря, 30% генетического компонента инсульта будут", - говорит Коляда.

Впрочем, даже в таком случае образ жизни имеет значение, ведь общие рекомендации по профилактике этого заболевания помогают".

"Эти рекомендации действуют на большинство людей: как для тех, у кого генетика наиболее доброжелательная, так и для тех, кому с генетикой в этом аспекте не повезло", - заключает Коляда.

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