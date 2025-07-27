Действительно ли антиоксиданты замедляют старение: ответ генетика

Антиоксиданты не способны остановить старение или существенно повлиять на окислительные процессы в организме. Несмотря на популярность в рекламе, их эффект часто преувеличен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук и генетик-геронтолог Александр Коляда.

Что такое антиоксиданты

"Антиоксиданты - это класс веществ, которые борются с окислительными процессами то ли в пробирке, то ли в наших клетках", - объясняет Коляда.

В основе популярности антиоксидантов лежала так называемая окислительная теория старения, выдвинутая в прошлом веке. Ученый Харман предположил, что наше старение хоть на какую-то часть зависит от окисления тел.

"Если положить срезанный продукт на воздух, он начинает окисляться, темнеть и портиться. И частично эти процессы происходят из-за того, что продукт в срезанной форме контактирует с воздухом, в котором есть кислород. Если кислород забрать, такого происходить не будет", - объясняет теорию Александр.

Однако со временем эта теория потеряла поддержку в научном сообществе, поскольку на конец века накопилось достаточное количество аргументов против этой теории.

Как работают антиоксиданты в человеческом организме

"Внутри нас есть системы защиты от окисления. Различные ферменты, которые работают почти идеально, делают процесс улавливания продуктов окисления со скоростью миллиарды молекул за одну секунду. И эти системы генетически встроены в нас", - отмечает эксперт.

Поэтому надежда на то, что еда или добавки существенно повлияют на процессы старения - преувеличена.

"Идея в том, что мы съедим одну морковку и в результате этого окислительных процессов в организме станет сильно меньше, выглядит довольно феерично", - объясняет Коляда.

Почему антиоксиданты из рекламы не работают

Вторая проблема, по словам Коляды, заключается в том, что антиоксиданты часто не доходят до места, где они действительно нужны.

Больше всего в антиоксидантах нуждаются именно клетки мозга и особенно митохондрии. Но туда веществам сложно попасть.

"Там есть две мембраны, через которые надо проникнуть. Вот проникают ли они туда? Это очень сложный путь для антиоксиданта. Мало кто его проходит полностью. Поэтому второй вопрос к антиоксидантам - это логистика", - рассказывает генетик.

Какие антиоксиданты действительно работают

Александр Коляда признает, что некоторые антиоксиданты, в частности витамин С, имеют другие полезные функции. Но объединять все вещества в одну категорию - ошибочно.

"Под одну гребёнку я бы все антиоксиданты не загонял, но идея омолодиться, употребляя антиоксиданты, мне кажется, немножко бесполезное дело", - заключает учёный.