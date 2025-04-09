Один - "турист", второй - наемник. В СБУ рассказали детали допроса китайских пленных

Речь идет о двух гражданах Китая: одного захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другого - военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки.

По информации СБУ, пленные китайцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией.

Для проведения первоочередных следственных мероприятий пленных доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права. Общение с пленными происходит через переводчиков.

По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.

Один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае. В феврале 2025 года прибыл в Москву и подписал контракт о службе в российской армии.

Другой, 1998 года рождения, приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем, находясь в РФ, он подал заявку на подписание контракта, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплату 2 млн рублей.

Сейчас СБУ проверяет показания пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан Китая в войне РФ против Украины.

Отмечается, что следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Фото с допроса китайских пленных (t.me/SBUkr)