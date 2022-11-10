ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Один трофей тянет другой. У Резникова показали, как работает "ленд-лиз" от РФ

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 20:12
Один трофей тянет другой. У Резникова показали, как работает "ленд-лиз" от РФ Иллюстративное фото: у Резникова показали, как работает "ленд-лиз" от РФ (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают захватывать танки российских оккупантов. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Ленд-лиз от Кремля. Трофейный Т-72Б3М 28-й бригады, захваченный ранее, тянет захваченный сегодня экспортный вариант Т-90 с противоракетной "решеткой" на башне. Российские поставщики обещают еще много в ближайшие дни", - отмечают в министерстве в подписи к видео.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Также мы писали, что украинским военным удалось захватить российский БТР вместе с экипажем, который теперь пополнит обменный фонд. Это произошло на Запорожском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины трофеї Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
ВСУ продвигаются по всему фронту на юге Украины: обновлена карта боевых действий
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа