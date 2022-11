Один трофей тягне інший. У Резнікова показали, як працює "ленд-ліз" від РФ

"Ленд-ліз від Кремля. Трофейний Т-72Б3М 28-ї бригади, захоплений раніше, тягне захоплений сьогодні експортний варіант Т-90 з протиракетними "решітками" на вежі. Російські постачальники обіцяють ще багато найближчими днями", - зазначають у міністерстві. підпис до відео.

Lend-Lease від кремлін. 28th Brigade's trophy T-72B3M, captured earlier, є беручи exportну версію T-90 з anti-missile "grill" на вежі, яка була captured today. russian suppliers have promised many more in the coming days. pic.twitter.com/P9jKNupVCL