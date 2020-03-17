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Один із системно важливих банків України закрив на карантин майже 50 відділень

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"Альфа-банк" закриває 45 відділень через коронавірус

Один із системно важливих банків "Альфа-банк" у зв'язку з коронавірусом в Україні закрив 45 відділень. Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

Повідомляється, що "Альфа-банк" закриває частину відділень, в тому числі в Києві, Львові, Одесі та низці інших великих міст.

"Призупинення роботи деяких відділень - необхідний захід в умовах поширення небезпечного захворювання в рамках заходів щодо карантину, запроваджених місцевою владою", - відзначили в банку.

У той же час підкреслюється, що клієнтами можуть скористатися послугами банку онлайн. Крім того, "Альфа-банк" припинив готівкові валютні операції.

Нагадаємо, раніше Національний банк заявив про готовність підтримати банки у разі виникнення проблем. У той же час підтримка фінансової системи для запобігання і мінімізації потенційного негативного впливу введених у зв'язку з коронавірусом обмежень є пріоритетом для НБУ.

Також повідомлялося, що Національний банк України рекомендує банкам знизити тарифи на дистанційне обслуговування.

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