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НБУ готовий екстрено підтримати банки в разі необхідності

Новини » Економіка     17.03.2020 - 13:50
НБУ готовий екстрено підтримати банки в разі необхідності
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банки отримають кредити від НБУ, якщо виникнуть проблеми

Банківська система України на сьогодні має значний запас ліквідності, але Національний банк готовий підтримати банки у разі виникнення проблем. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, обсяг коррахунків банків та залишків за депозитними сертифікатами становить понад 210 млрд грн.

Водночас підтримка фінансової системи для упередження та мінімізації потенційного негативного впливу запроваджених у зв’язку з COVID-19 обмежень є пріоритетом для Національного банку. У зв’язку з цим здійснюються такі кроки:

  • НБУ зберігає присутність на валютному ринку України відповідно до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 рр.;
  • НБУ підтримує ліквідність банків через стандартні інструменти рефінансування;
  • буде відтерміновано впровадження буферів капіталу, зокрема буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Водночас банки мають виконувати мінімальні вимоги достатності основного та регулятивного капіталу;
  • виїзні перевірки банків та інших фінансових установ на період надзвичайних заходів відтерміновуються;
  • здійснюється постійний моніторинг тенденцій розвитку фінансового сектору, зокрема показників ліквідності та якості кредитного портфеля банків;
  • відтерміновано стрес-тестування банків.

Додатково за потреби Національний банк:

  • Знизить норму обов’язкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті.
  • Тимчасово знизить мінімальний рівень LCR.
  • Оголосить позачергові тендери з підтримки ліквідності.
  • Розширить критерії прийнятності застави за кредитами екстреної підтримки ліквідності.

"Також банкам пропонується тимчасово утриматись від розподілу прибутків через виплату дивідендів щонайменше до липня 2020 року, аби установи мали додатковий запас міцності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України надав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України.

Нагадаємо, Рада скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами до кінця квітня 2020 року. Також банкам забороняється збільшувати за ставки за цими кредитами.

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