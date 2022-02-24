Один загиблий та шість поранених: наслідки обстрілів у Броварах
У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Сапожка в ефірі Україна24.
"Медики працюють в посиленому режимі. Зараз в лікарнях знаходяться п'ять поранених. Інфраструктура вся працює, підвали відкриті", - сказав Сапожко.
На питання журналістів, чи відомо, був загиблий військовим чи цивільним він відповів:
"В мене наразі такої інформації немає. Цивільний він, чи військовий, на жаль".
Нагадаємо, Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас.
Додамо, що під вогнем опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі країни.
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