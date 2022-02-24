Один загиблий та шість поранених: наслідки обстрілів у Броварах

Фото: у Броварах внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще шестро поранені (brovary.netua)

У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Сапожка в ефірі Україна24.