RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Один потяг запізнюється через сходження вагонів з рейок у Львівській області

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попереджає про затримку у русі потягу напрямком Одеса - Ужгород. Це пов'язано зі сходження вантажних вагонів у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Наразі з затримкою 1 год 20 хв слідує поїзд №108 Одеса - Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Втім, інші потяги, за інформацією перевізника, курсують згідно з графіком.

Наразі розслідуються можливі причини сходу вантажних вагонів з рейок.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня низка вантажних вагонів у Львівській області зійшли з рейок, внаслідок чого було паралізовано рух деяких потягів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЛьвовская область