Один потяг запізнюється через сходження вагонів з рейок у Львівській області

"Укрзалізниця" попереджає про затримку у русі потягу напрямком Одеса - Ужгород. Це пов'язано зі сходження вантажних вагонів у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Наразі з затримкою 1 год 20 хв слідує поїзд №108 Одеса - Ужгород", - йдеться в повідомленні.
Втім, інші потяги, за інформацією перевізника, курсують згідно з графіком.
Наразі розслідуються можливі причини сходу вантажних вагонів з рейок.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня низка вантажних вагонів у Львівській області зійшли з рейок, внаслідок чого було паралізовано рух деяких потягів в Україні.