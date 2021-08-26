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Один поезд опаздывает из-за схода вагонов с рельсов во Львовской области

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупреждает о задержке в движении поезда направлением Одесса - Ужгород. Это связано со сходом грузовых вагонов во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Сейчас с задержкой 1 ч 20 мин следует поезд №108 Одесса - Ужгород", - говорится в сообщении.

Впрочем, другие поезда, по информации перевозчика, курсируют согласно графику.

Сейчас расследуются возможные причины схождения грузовых вагонов с рельсов.

Напомним, сегодня, 26 августа ряд грузовых вагонов во Львовской области сошли с рельсов, в результате чего было парализовано движение некоторых поездов в Украине.

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УкрзализныцяЛьвовская область