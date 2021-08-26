Один поезд опаздывает из-за схода вагонов с рельсов во Львовской области

"Укрзализныця" предупреждает о задержке в движении поезда направлением Одесса - Ужгород. Это связано со сходом грузовых вагонов во Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Сейчас с задержкой 1 ч 20 мин следует поезд №108 Одесса - Ужгород", - говорится в сообщении.
Впрочем, другие поезда, по информации перевозчика, курсируют согласно графику.
Сейчас расследуются возможные причины схождения грузовых вагонов с рельсов.
Напомним, сегодня, 26 августа ряд грузовых вагонов во Львовской области сошли с рельсов, в результате чего было парализовано движение некоторых поездов в Украине.