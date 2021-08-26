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Один потяг запізнюється через сходження вагонів з рейок у Львівській області

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Львівська область, Четвер 26 серпня 2021 17:11
Один потяг запізнюється через сходження вагонів з рейок у Львівській області Фото: один потяг запізнюється через сходження вагонів з рейок у Львівській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попереджає про затримку у русі потягу напрямком Одеса - Ужгород. Це пов'язано зі сходження вантажних вагонів у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Наразі з затримкою 1 год 20 хв слідує поїзд №108 Одеса - Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Втім, інші потяги, за інформацією перевізника, курсують згідно з графіком.

Наразі розслідуються можливі причини сходу вантажних вагонів з рейок.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня низка вантажних вагонів у Львівській області зійшли з рейок, внаслідок чого було паралізовано рух деяких потягів в Україні.

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Укрзалізниця Львовская область
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