ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 10 листопада 2021 15:46
Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину Фото: затримання Дениса Куликовського в Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Колишньому коменданту донецької в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському обирають запобіжний захід у Приморському районному суді Маріуполя. Ця в'язниця на окупованій території відома тортурами українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що Куликовський заявив журналістам, що визнає провину і шкодує про скоєне. Судове засідання ще триває.

Нагадаємо, чоловіка затримали напередодні в Києві, йому оголошено підозри за кількома статтями - торгівля людьми, порушення законів війни і створення терористичної організації.

Куликовський є уродженцем Курахового Донецької області. Був комендантом донецької "Ізоляції" до 2018 року, за інформацією українських ЗМІ, втік до Росії в 2019 році. Першим про його затримання повідомив український журналіст Станіслав Асєєв, який сам деякий час провів в "Ізоляції".

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь ДНР
NEWS
Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину
Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні