Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Один из крупнейших НПЗ России снова под ударом: что известно о третьей атаке на Пермь (видео)

08:55 08.05.2026 Пт
2 мин
"Неизвестные дроны" атакуют Пермский НПЗ день за днем
aimg Елена Чупровская
Фото: Третья атака за несколько дней на НПЗ в Перми - местные показывают видео пожара

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" снова под ударом - за последние дни это уже третья атака на один из ключевых НПЗ России в более чем 1500 километрах от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в соцсетях.

Читайте также: Зеленский назвал количество атак, которыми РФ сорвала путинское "перемирие"

Что известно об атаке

Местные жители распространяют в сети фото и видео с места событий. На кадрах видно масштабный пожар на территории предприятия и столб дыма, который поднимается к небу.

Местные власти объявили о введении в городе режима "Беспилотной опасности". Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о "прилете вражеских беспилотников".

Что известно об этом НПЗ

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность - около 13 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие перерабатывает нефть и поставляет топливо как гражданскому рынку, так и потребностям российской армии. Расположено в Перми - городе на Урале, более чем в 1500 километрах от украинской границы.

Что предшествовало

Второй раз за 8 дней "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" атаковали в ночь на 7 мая. OSINT-аналитик ASTRA установил это на основании видео очевидцев. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил, что удар нанесли операторы 1-го Отдельного центра беспилотных систем.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский тогда подтвердил атаку и отметил, что "дальнобойные санкции" уже достигали Челябинска - до 1800 километров - и Екатеринбурга, почти 2 тысячи километров от границы.

Зеленский обратился к Кремлю: "Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая".

Тем временем Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на удары России зеркально - "дальнобойными санкциями". Если же Москва будет готова к дипломатии - путем дипломатии будет идти и Киев.

