RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters

22:11 21.05.2026 Чт
2 мин
Завод является вторым по величине производителем бензина в РФ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: один из крупнейших НПЗ России частично остановил работу (росСМИ)

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), который входит в топ-5 крупнейших в РФ, частично остановил производство после удара дрона.

Агентство пишет, что в результате удара беспилотников по НПЗ в среду, 20 мая, была остановлена половина мощностей.

В частности, на заводе остановлена установка первичной переработки АВТ-6, обеспечивающая 53% мощности предприятия - 25,7 тысячи тонн в сутки.

Завод со вчерашнего дня прекратил выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также приостанавливал продажу бензина на бирже.

NORSI, который является вторым по величине производителем бензина в России, может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 320 000 баррелей в день.

"Остановка установки CDU-6 на NORSI приведет к резкому снижению производства на нефтеперерабатывающем заводе, что придаст еще большей неопределенности российскому энергетическому сектору и поставкам топлива", - пишет Reuters.

Напомним, 18 мая нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово оказался под ударом Сил обороны. На предприятии вспыхнул пожар.

Кроме того, в ночь на 21 мая в соцсетях появилась информация, что на Сызранском НПЗ вспыхнул пожар. Местные жители сначала слышали работу ПВО, после чего раздались взрывы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Сызранскому НПЗ, расположенному в более чем 800 километрах от границы Украины. На заводе был зафиксирован масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗВойна в Украине