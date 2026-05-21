Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters

Агентство пишет, что в результате удара беспилотников по НПЗ в среду, 20 мая, была остановлена половина мощностей.

В частности, на заводе остановлена установка первичной переработки АВТ-6, обеспечивающая 53% мощности предприятия - 25,7 тысячи тонн в сутки.

Завод со вчерашнего дня прекратил выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также приостанавливал продажу бензина на бирже.

NORSI, который является вторым по величине производителем бензина в России, может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 320 000 баррелей в день.

"Остановка установки CDU-6 на NORSI приведет к резкому снижению производства на нефтеперерабатывающем заводе, что придаст еще большей неопределенности российскому энергетическому сектору и поставкам топлива", - пишет Reuters.

Напомним, 18 мая нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово оказался под ударом Сил обороны. На предприятии вспыхнул пожар.