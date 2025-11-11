Один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ, - Reuters

НПЗ Yanchang Petroleum расположен в северной провинции Шэньси, не имеющей выхода к морю. Ранее он регулярно покупал российскую нефть, обычно по одной партии в месяц. По данным экспертов, как правило, это была смесь ESPO экспортного класса дальневосточного сорта или Sokol, сообщил один из трейдеров.

Ряд недавних западных санкций в отношении поставок российской нефти привел к тому, что государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают покупки российской нефти из-за опасений относительно вторичных санкций.

Yanchang Petroleum, который может перерабатывать 348 тысяч баррелей сырой нефти в день, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутреннем Китае и имеет право на годовую импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн, или 26 млн баррелей нефти.

Обычно нефтеперерабатывающий завод получает импортируемую сырую нефть из порта Тяньцзинь, близ Пекина, откуда нефть доставляется к нему по железной дороге.