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Один из самолетов Пригожина снова заметили в Беларуси, - "Гаюн"

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Суббота 01 июля 2023 16:28
Один из самолетов Пригожина снова заметили в Беларуси, - "Гаюн" Фото: самолет основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приземлился в Беларуси 1 июля (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси в субботу, 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

"Сегодня в 08:53 один из бизнес-джетов Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах", - говорится в сообщении.

Однако кто именно был на борту самолета – неизвестно. При этом ранее он уже прилетал в Беларусь, а после вылетел в Россию.

Один из самолетов Пригожина снова заметили в Беларуси, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: скриншот (t.me/Hajun_BY)

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обратил свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В этом случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, уход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

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