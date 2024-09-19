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На границе с Венгрией ограничат движение транспорта из Украины: что известно

Украина, Четверг 19 сентября 2024 12:35
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На границе с Венгрией ограничат движение транспорта из Украины: что известно Фото: на КПП "Чоп - Захонь" ограничат выезд транспорта из Украины (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На границе с Венгрией, на КПП "Чоп - Захонь" ограничат выезд транспорта из Украины. Новые правила продлятся две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

"В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп- Захонь", что на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины", - говорится в сообщении.

Как объясняют таможенники, эти ограничения будут действовать из-за ремонта дорожного покрытия.

"В зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся. Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу. Поэтому просим заинтересованных лиц и перевозчиков учесть данную информацию", - добавили в службе.

Выезд из Украины

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. В связи с этим мужчины с 18 до 60 лет не могут выехать за пределы Украины. На данный момент и военное положение, и мобилизация, продлены в Украине до начала ноября.

При этом водители, занимающиеся международными перевозками или доставкой гуманитарных грузов, могут выезжать за границу по системе "Шлях".

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