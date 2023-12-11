Один из офицеров пошел на сотрудничество. Партизаны разведали воинскую часть под Тамбовом

Партизаны провели разведку территории и казарм воинской части Росгвардии в Котовске (Тамбовская область, РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Удалось склонить к сотрудничеству офицера со строевой части и получить от него важные списки та информацию", - рассказали они.
Партизаны разведали воинскую часть Росгвардии под Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)
Часть подразделений оккупантов этого пункта дислокации задействованы в войне против Украины. Некоторые подразделения понесли потери более 70%.
"После чего желающих убыть в такую командировку заметно поубавилось, даже несмотря на возросшее денежное довольствие", - отмечают в "Атеш".
Как сообщалось, недавно партизаны проникли на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Именно по ней ВСУ недавно нанесли удар в Херсонской области.
Кроме того, партизаны нашли штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.
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