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Оккупанты переодеваются в гражданских. Партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ

Крым, Среда 06 декабря 2023 10:28
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Оккупанты переодеваются в гражданских. Партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ Фото: партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Партизаны уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока еще неизвестной военной части в Евпатории", - говорится в сообщении.

По данным подполья, офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи.

"Каждый день фиксируем размещение 2-3 автомобиля на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба", - отмечают в "Атеш".

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

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