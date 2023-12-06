Оккупанты переодеваются в гражданских. Партизаны нашли штаб неизвестной воинской части РФ
Партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Партизаны уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока еще неизвестной военной части в Евпатории", - говорится в сообщении.
По данным подполья, офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи.
"Каждый день фиксируем размещение 2-3 автомобиля на черных номерах "особо важных" командиров и начальника штаба", - отмечают в "Атеш".
Ситуация в Евпатории
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".
Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.
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