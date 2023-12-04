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Партизаны пробрались на территорию части бригады РФ, по которой ВСУ недавно нанесли удар

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 08:56
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Партизаны пробрались на территорию части бригады РФ, по которой ВСУ недавно нанесли удар Фото: партизаны пробрались на территорию части бригады РФ, по которой ВСУ недавно нанесли удар (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригаду морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Именно по ней ВСУ недавно нанесли удар в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент сделал вылазку в парк воинской части № 13140. Нам удалось разведать военную технику и личный состав, который несет службу на контрольно-техническом пункте части", - говорится в сообщении.

Как уточняют партизаны, теперь им известно о 3137 российских военных, которые служат в этой бригаде.

"Подавляющее большинство составляют мобилизованные и контрактники - водители", - добавляют в "Атеш".

Удар ВСУ по российским морпехам в Херсонской области

19 ноября, в День ракетно-артиллерийских войск РФ во время награждения, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области. Произошло это во время награждения оккупантов. В итоге, ВСУ удалось уничтожить несколько десятков российских военных. Еще около сотни получили тяжелые ранения. Этот удар по врагу военные назвали местью за удар РФ по военнослужащим 128 отдельной горно-штурмовой бригаде 3 ноября.

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