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Один із офіцерів пішов на співпрацю. Партизани розвідали військову частину під Тамбовом

Фото: партизани розвідали військову частину Росгвардії під Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку території та казарм військової частини Росгвардії у Котовську (Тамбовська область, РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Вдалося схилити до співпраці офіцера з стройової частини та отримати від нього важливі списки та інформацію", - розповіли вони.

 

Партизани розвідали військову частину Росгвардії під Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)

Що відомо про цю військову частину РФ?

Частина підрозділів окупантів цього пункту дислокації задіяна у війні проти України. Деякі підрозділи зазнали втрат понад 70%.

"Після чого охочих відправитися у таке відрядження помітно зменшилося, навіть попри зростання грошового забезпечення", - зазначають в "Атеш".

Вилазки партизанів

Як повідомлялось, нещодавно партизани проникли на територію військової частини, де дислокується російська 810-а бригаду морської піхоти в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Саме по ній ЗСУ нещодавно завдали удару у Херсонській області.

Крім цього, партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

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