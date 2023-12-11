ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Один из офицеров пошел на сотрудничество. Партизаны разведали воинскую часть под Тамбовом

Россия, Понедельник 11 декабря 2023 09:53
UA EN RU
Один из офицеров пошел на сотрудничество. Партизаны разведали воинскую часть под Тамбовом Фото: партизаны разведали воинскую часть Росгвардии под Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку территории и казарм воинской части Росгвардии в Котовске (Тамбовская область, РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Удалось склонить к сотрудничеству офицера со строевой части и получить от него важные списки та информацию", - рассказали они.

Партизаны разведали воинскую часть Росгвардии под Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)

Что известно об этой воинской части РФ?

Часть подразделений оккупантов этого пункта дислокации задействованы в войне против Украины. Некоторые подразделения понесли потери более 70%.

"После чего желающих убыть в такую командировку заметно поубавилось, даже несмотря на возросшее денежное довольствие", - отмечают в "Атеш".

Вылазки партизан

Как сообщалось, недавно партизаны проникли на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Именно по ней ВСУ недавно нанесли удар в Херсонской области.

Кроме того, партизаны нашли штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО