Один из офицеров пошел на сотрудничество. Партизаны разведали воинскую часть под Тамбовом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Удалось склонить к сотрудничеству офицера со строевой части и получить от него важные списки та информацию", - рассказали они.

Партизаны разведали воинскую часть Росгвардии под Тамбовом РФ (t.me/atesh_ua)

Что известно об этой воинской части РФ?

Часть подразделений оккупантов этого пункта дислокации задействованы в войне против Украины. Некоторые подразделения понесли потери более 70%.

"После чего желающих убыть в такую командировку заметно поубавилось, даже несмотря на возросшее денежное довольствие", - отмечают в "Атеш".

Вылазки партизан

Как сообщалось, недавно партизаны проникли на территорию воинской части, где дислоцируется российская 810-я бригада морской пехоты во временно оккупированном Севастополе (Крым). Именно по ней ВСУ недавно нанесли удар в Херсонской области.

Кроме того, партизаны нашли штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.