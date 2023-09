Один из крупнейших банков США свернет сеть своих банкоматов в России

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ Ситибанк. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Банк рекомендует своим клиентам осуществлять большинство операций в мобильном банке Citibank.

Выход Citibank из России

Citigroup Inc в конце прошлого лета заявила о закрытии подразделения в РФ. Позже российский банк "Уралсиб" выкупил портфель потребительских кредитов российской дочки Citibank.

Citigroup тогда заявила, что эта сделка стала частью плана Citi по сокращению операций и присутствия в России.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank-подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.