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Один из крупнейших банков США свернет сеть своих банкоматов в России

Фото: Иллюстративное фото (citigroup com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская "дочка" одного из крупнейших банков США Citigroup Inc свернет деятельность своих банкоматов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского филиала банка.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ Ситибанк. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - говорится в сообщении. 

Банк рекомендует своим клиентам осуществлять большинство операций в мобильном банке Citibank.

Выход Citibank из России

Citigroup Inc в конце прошлого лета заявила о закрытии подразделения в РФ. Позже российский банк "Уралсиб" выкупил портфель потребительских кредитов российской дочки Citibank.

Citigroup тогда заявила, что эта сделка стала частью плана Citi по сокращению операций и присутствия в России.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank-подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.

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