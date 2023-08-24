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Одна из крупнейших страховых компаний Европы Uniqa продала свой бизнес в России

Россия, Четверг 24 августа 2023 16:09
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Одна из крупнейших страховых компаний Европы Uniqa продала свой бизнес в России Фото: Uniqa (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Одна из крупнейших страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Uniqa продает свою 75% долю в российской компании "Райффайзен Жизнь" российской страховой компании "Ренессанс Жизнь" вместе с АО "Райффайзенбанк", принадлежащим группе Raiffeisen Bank International и владеющим остальными 25 % акций", - говорится в сообщении.

Член правления Customers & Markets International Вольфганг Киндл заявил, что Uniqa практически сразу прекратила любые новые деловые операции в России после начала войны в Украине. Также компания воздержались от дальнейших инвестиций.

Компания полностью покинула российский рынок

"Работая вместе с нашим партнером по совместному предприятию АО "Райффайзенбанк", мы в прошлом году рассмотрели все варианты в этой среде, которая также является сложной с юридической точки зрения. Сейчас мы делаем последний логичный шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится значительно меньше одного процента выручки группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле", - сказал Киндл.

Он пояснил, что компания покидает рынок России. Также стороны договорились сохранить цену приобретения в тайне.

Что известно о Uniqa Insurance Group AG

Является одной из крупнейших страховых групп на своих основных рынках в Австрии, Центральной и Восточной Европе. Она объединяет около 40 компаний в 22 странах и обслуживает около 10,5 миллионов клиентов.

Штаб-квартира компании расположена в башне Uniqa Tower в Вене, акции компании котируются на Венской фондовой бирже.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

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