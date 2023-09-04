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Один із найбільших банків США згорне мережу своїх банкоматів у Росії

Фото: Ілюстративне фото (citigroup com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська "дочка" одного з найбільших банків США Citigroup Inc згорне діяльність своїх банкоматів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російської філії банку.

"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування в банкоматах АТ КБ Сітібанк. Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", - йдеться в повідомленні. 

Банк рекомендує своїм клієнтам здійснювати більшість операцій у мобільному банку Citibank.

Вихід Citibank із Росії

Citigroup Inc наприкінці минулого літа заявила про закриття підрозділу в РФ. Пізніше російський банк "Уралсиб" викупив портфель споживчих кредитів російської дочки Citibank.

Citigroup тоді заявила, що ця угода стала частиною плану Citi зі скорочення операцій і присутності в Росії.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також одна з найбільших страхових груп Європи компанія Uniqa продала свій бізнес у Росії і таким чином покинула її ринок.

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