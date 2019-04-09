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Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" серйозно хворий

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 20:50
Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" серйозно хворий
ФОто: Теймур Абдуллаєв (facebook.com/crimeansolidarity)

У Теймура Абдуллаєва, імовірно, запалення лицьового нерва

На черговому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір", яке відбулося 9 квітня, адвокат Марина Дубровіна заявила про серйозну хворобу одного із затриманих кримськотатарських активістів Теймура Абдуллаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" Facebook.

За словами адвоката, у Теймура Абдуллаєва, імовірно, запалення лицьового нерва. Медичну допомогу йому не надавали.

"Теймур не чує на одне вухо, і лицевий нерв німіє. Адвокат звернулася до головуючого, який обіцяв клопотати про медичний огляд, пише скарги в прокуратуру та інші інстанції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року в ході обшуку в своєму будинку був безпідставно звинувачений у "тероризмі" і затриманий Теймур Абдуллаєв. У серпні 2019 року в складі першої сімферопольської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" етапований до СІЗО міста Ростов-на-Дону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арештвсіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило в закритому режимі.

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар доставили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.

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