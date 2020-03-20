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У Чернівецькій області просять самоізолюватися 1500 осіб

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:42
У Чернівецькій області просять самоізолюватися 1500 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецьку область з-за кордону повернулося як мінімум 1500 чоловік

У Чернівецькій області місцева влада закликали самоізолюватися 1500 чоловік, які прибули на територію області з країн, де фіксують істотну спалах коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент відсутні відомості про всіх громадян, які повернулися на територію області з-за кордону. Зокрема, Чернівецька міськрада не подав відповідний список. При цьому все-таки громадяни є потенційними переносниками коронавіруса.

"Встановлено щонайменше 1500 осіб на території Чернівецької області, які повернулися з-за кордону, з країн, де бушує ця інфекція. Ми сподіваємося на солідарність жителів Чернівців, міської влади, щоб вони також долучилися до обліку таких осіб, оскільки відомості з Чернівців поки відсутні. Кожну таку особу може бути потенційно тим, хто переносить цю інфекцію. Прохання до всіх максимально ізолюватися і залишатися вдома", - повідомив Осадчук.

Одужав інфікований на коронавірус пацієнт з Чернівців

Одужав інфікований на коронавірус пацієнт з Чернівців. Сьогодні його виписують з лікарні.

Опубліковано Сергій Осачук П'ятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівцях з лікарні виписали першого інфікованого коронавірусом в Україні. Чоловікові зробили повторний лабораторний аналіз, який не виявив інфікування.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. З них 15 зафіксовані в Чернівецькій області.

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