ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На 30 млн долларов больше, чем в прошлом году: в Раде подсчитали, сколько ежедневно стоит война Украине

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 16:56
UA EN RU
На 30 млн долларов больше, чем в прошлом году: в Раде подсчитали, сколько ежедневно стоит война Украине Фото: в Раде подсчитали, сколько ежедневно стоит война Украине (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украина ежедневно тратит на войну против России 172 миллиона долларов. Это на 30 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой.

"Ровно год назад я стояла в этом зале и я сказала вам, что 1 день войны стоит украинскому бюджету 140 млн долларов. Сейчас война стоит 172 млн долларов каждый день", - отметила Пидласа.

По ее словам, эта цифра включает в себя зарплаты военнослужащих, боеприпасы и оружие.

"Но также то, о чем вы, возможно, не думаете, когда речь заходит о стоимости войны. Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших", - пояснила она.

Пидласа сообщила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону. По ее словам, это - самый высокий показатель в мире.

"Вы можете сказать, что ВВП Украины не такой высокий. Это правда, но стоит напомнить: Россия украла у Украины 11 лет роста. Сначала нам удалось восстановить наш довоенный уровень ВВП в 2021, а затем - снова в 2024, после разрушительных последствий полномасштабного вторжения", - пояснила она.

Расходы Украины на войну

Заметим, что еще весной этого года РБК-Украина писало, что Украина несет самую большую военную нагрузку в мире.

Подробнее о том, сколько Украина вынуждена тратить на войну и где берет деньги, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вчера, 13 сентября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал цену выживания Украины в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России