Сколько для России стоит один день войны: ответ Сибиги

Для Российской Федерации (РФ) стоимость одного дня полномасштабной войны с Украиной стоит почти миллиард долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу в интервью Haqqin.

"Стоимость одного дня войны для России составляет почти один миллиард долларов. Сколько благ они смогли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть!", - заявил Сибига.

Усиление санкций против России

Глава ведомства также отметил, что после изучения российских ракет, прежде всего баллистик, оказалось, что около 30-35% их компонентов изготовлено в западных странах.

Это, как отметил Сибига, свидетельствует о том, что Россия продолжает искать пути для обхода санкций, что, в свою очередь, подчеркивает важность введения вторичных ограничений против третьих стран, которые помогают стране-террористу.

"Я могу вам точно сказать: санкции работают! Их надо усиливать и закрывать пути, с помощью которых Россия обходит санкции. Иначе мы не сможем остановить Россию", - добавил Сибига.