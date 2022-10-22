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США предупредили Россию на случай применения ядерного оружия в Украине, - Блинкен

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Украина, Суббота 22 октября 2022 13:09
США предупредили Россию на случай применения ядерного оружия в Украине, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США предупредили Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Позвольте мне со своей стороны сказать - мы очень четко и прямо донесли до России последствия любого применения ядерного оружия", - сказал он во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и другие россияне ведут "расплывчатые разговоры" о ядерном оружии.

"Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая то, что Россия уже сделала в Украине", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что на сегодняшний день нет причин для изменения положения ядерных сил США, но Вашингтон продолжает пристально следить за РФ.

Как сообщалось, ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

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