Снег с дождем, но до 14 тепла. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)

Завтра, во вторник, 7 марта, в Украине местами ожидается снег с дождем и гололед. При этом температура воздуха днем поднимется до 8 тепла, а на юге - до 14 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. Ночью в западной части небольшой снег, в Приазовье небольшой дождь, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 9-14° тепла.