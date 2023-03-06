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Снежная лавина в Карпатах: украинцев предупредили об опасности

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Карпаты, Понедельник 06 марта 2023 13:04
Снежная лавина в Карпатах: украинцев предупредили об опасности Фото: украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 7 марта, в Карпатах возможно схождение снежных лавин. Украинцев призвали не подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптиков.

Так, завтра значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидается в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают, что завтра умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) будет в Черновицкой области. В то же время во Львовской области - угроза незначительная (1 уровень).

Снежная лавина в Карпатах: украинцев предупредили об опасности

Напомним, вчера синоптики также предупреждали о возможном сходе снежных лавин в Карпатах.

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