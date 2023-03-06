Снежная лавина в Карпатах: украинцев предупредили об опасности

Завтра, 7 марта, в Карпатах возможно схождение снежных лавин. Украинцев призвали не подниматься на высокогорье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптиков.

Так, завтра значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидается в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают, что завтра умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) будет в Черновицкой области. В то же время во Львовской области - угроза незначительная (1 уровень).