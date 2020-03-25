Одна людина на 10 кв. метрів: в магазинах і аптеках Києва діють обмеження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Магазини та аптеки Києва продовжують працювати, але з обмеженнями

На період карантину в Києві, введеного через коронавірус, діє ряд обмежень. Зокрема, в столиці закриті всі розважальні заклади, практично не ходить транспорт, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в магазинах і аптеках

Згідно з рішенням столичної влади, керівництво мереж продуктових магазинів і аптек повинні забезпечити наявности споживачів в торговому приміщенні в числі 1 людина на 10 квадратних метрів і забезпечити заходи щодо забезпечення санітарних норм. Такі норми починають діяти з 25 березня.

Крім того, українцям рекомендують дотримуватися дистанції в 2 метра один від одного і носити маски.

"Тотальний карантин" в Києві

21 березня влада Києва істотно посилила діючі в період карантину обмеження. Зокрема, на даний момент в столиці заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, а проїзд в транспорті тільки за перепустками за визначеними маршрутами та тільки для працівників критично важливої ​​інфраструктури. Жителям Києва настійно рекомендують не виходити з дому.

Які обмеження вже ввели

З 12 березня по всій Україні, в тому числі і в Києві, був введений карантин. Спочатку було прийнято рішення про закриття всіх навчальних закладів, театрів, кіно, а також були заборонені масові заходи за участю понад 200 осіб.

Пізніше карантин посилили. Було прийнято рішення про закриття метро, ​​а в наземному транспорті введено обмеження на число пасажирів - не більше ніж 10 осіб. Також заборонені пасажирські перевезення за межі Києва.

Крім того, в столиці, як і по всій країні, через коронавірус закриті всі магазини, крім продуктових, ринки, ТРЦ. Працювати дозволено тільки аптекам, банкам, АЗС та продуктовим магазинам.

При цьому киянам не рекомендується виходити на вулицю, а якщо і виходити - тільки в масці.

Також в Києві на час карантину введений режим НС.