Опублікована схема руху пасажирського транспорту в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадським транспортом з понеділка зможуть користуватися лише при наявності спеціальної перепустки

Київська міська державна адміністрація опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Такими маршрутами зможуть скористатися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств при наявності спеціального пропуску.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д "Просп.Палладіна - ст. м. "Либідська";

№ 114 "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";

№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" - ст. м. "Політехнічний інститут";

№ 119 "Вул. Касіяна - Контрактова площа";

№ 220 "Вул. Тростянецька - вул. Медова";

№ 500 "Вул. Північна - зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

№ 7 "Вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого";

№ 16 "Вул. Туполєва - Майдан Незалежності";

№ 30 "Вул. Милославська - вул. Кадетський гай";

№ 91-Н "Вул. Милославська - зал. вокзал "Центральний";

№ 92-Н "Просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця - Контрактова площа";

№ 14 "Просп. Відрадний - Контрактова площа";

№ 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЗБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутіна - ст. м. "Позняки".

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 23 березня припиняє роботу весь громадський транспорт столиці для пасажирських перевезень. З понеділка курсуватиме лише транспорт для перевезення працівників критичної інфраструктури.

Також РБК-Україна писало, що обмеження руху в столиці не стосуються всього транспорту. Зокрема, київська влада не будуть обмежувати рух людей, які мають особистий транспорт.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття метро у всіх містах України. У Києві метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавіруса.