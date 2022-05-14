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Заманюють грошовою допомогою. Шахраї вигадали новий спосіб викрадення даних платіжних карток

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Субота 14 травня 2022 16:18
Заманюють грошовою допомогою. Шахраї вигадали новий спосіб викрадення даних платіжних карток Ілюстративне фото (freepik)
Автор: РБК-Україна

Шахраї під видом грошової допомоги від ООН намагаються викрасти дані платіжних карток українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Зазначається, що українські фахівці виявили у соціальній мережі Facebook шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонується взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН".

Після цього, користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано.

Раніше ми повідомляли, що українцям почали надходити шкідливі листи автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України).

Також ми писали, що українцям приходять електронні листи зі шкідливою програмою, яка викрадає паролі та файли.

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