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Митники "Борисполя" підозрюються у вимаганні хабарів з пасажирів

Київ, Четвер 12 листопада 2020 15:32
Митники "Борисполя" підозрюються у вимаганні хабарів з пасажирів
Фото: затримання в аеропорту Бориспіль (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В аеропорту "Бориспіль" затримали співробітників митних постів, які вимагали хабарі з пасажирів. Вони влаштовували труднощі через переваження речей.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що схему організували двоє головних держінспекторів митного поста, яких прикривав співробітник управління протидії митним правопорушенням. Митники вимагали гроші з пасажирів за нестворення штучних перешкод під час проходження контролю. За нібито перевищення норми провозу товарів і речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.

Правоохоронцями задокументовано кілька фактів отримання фігурантами хабарів. Заробіток з кожного рейсу був від двох до чотирьох тисяч доларів. Зміна, яка займалася вимаганням, працювала щомісяця в середньому сім разів.

Митників затримали під час отримання хабара. Перевіряється можлива причетність до схеми інших працівників митниці, включно з керівниками посту.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створення корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

Крім того, СБУ викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів, яка завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

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