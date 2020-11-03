В СБУ розповіли про причини обшуків в управліннях митної служби

Фото: співробітники СБУ на вінницькій митниці (ssu.gov.ua)

Співробітники митної служби організували корупційні схеми. Вони заробляли, користуючись службовим становищем.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Сьогодні співробітники СБУ разом зі слідчими Держбюро розслідувань провели обшуки в центральному офісі державної митної служби, а також у 15 регіональних представництвах. В ході них вилучили документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність співробітників митної служби.

зокрема, вилучені документи за порушення бюджетного законодавства при перерахунку митних платежів, недостовірності висновків експертиз по класифікації товарів, а також документація щодо проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції та капітальному ремонту в управліннях.

Встановлено, що митники "заробляли" під час митного оформлення товарів і порушували законодавство у сфері публічних закупівель. Це призвело до тяжких наслідків та збитків для держбюджету в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, сьогодні про обшуки заявила митна служба. Там підкреслили, що слідчі вилучають документи, по яких не було приписи щодо рішення суду.