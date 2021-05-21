В Одеській школі учневі відірвало палець під час уроку
В Одесі в одній зі шкіл під час уроку в руках 13-річного учня вибухнула петарда. В результаті вибуху школяреві відірвало палець.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
Інцидент стався в Подільському районі Одеси.
"Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкої" був доставлений в лікарню", - повідомили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
Нагадаємо, подібний інцидент в 2019 році стався в одній зі шкіл під Харковом. Учень третього класу підпалив петарду і вона розірвалася у нього в руці. В результаті хірургам довелося ампутувати палець дитині.
Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті постраждала дев'ятирічна дівчинка.
Крім цього в березні в одній зі шкіл Миколаївської області стався вибух котла, внаслідок чого постраждала одна людина.