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В Одеській школі учневі відірвало палець під час уроку

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Одеса, П'ятниця 21 травня 2021 12:56
В Одеській школі учневі відірвало палець під час уроку Фото: учня доставили в лікарню(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Одесі в одній зі шкіл під час уроку в руках 13-річного учня вибухнула петарда. В результаті вибуху школяреві відірвало палець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Інцидент стався в Подільському районі Одеси.

"Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкої" був доставлений в лікарню", - повідомили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, подібний інцидент в 2019 році стався в одній зі шкіл під Харковом. Учень третього класу підпалив петарду і вона розірвалася у нього в руці. В результаті хірургам довелося ампутувати палець дитині.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті постраждала дев'ятирічна дівчинка.

Крім цього в березні в одній зі шкіл Миколаївської області стався вибух котла, внаслідок чого постраждала одна людина.

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