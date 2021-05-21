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В одесской школе ученику оторвало палец во время урока

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Одесса, Пятница 21 мая 2021 12:56
В одесской школе ученику оторвало палец во время урока Фото: ученика доставили в больницу (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе в одной из школ во время урока в руках 13-летнего ученика взорвалась петарда. В результате взрыва школьнику оторвало палец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел в подольском районе Одессы.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, подобный инцидент в 2019 году произошел в одной из школ под Харьковом. Ученик третьего класса поджег петарду и она разорвалась у него в руке. В результате хирургам пришлось ампутировать палец ребенку.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Северодонецке произошел взрыв боеприпаса на детской площадке. В результате пострадала девятилетняя девочка.

Кроме этого в марте в одной из школ Николаевской области произошел взрыв котла, в результате чего пострадал один человек.

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