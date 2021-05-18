У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина

У вівторок ввечері, 18 травня, в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті інциденту постраждала дев'ятирічна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Луганській області .

Інцидент стався близько 17 години на дитячому майданчику по вулиці Енергетиків.

На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ на майданчик інших осіб.

За попередніми даними, стався вибух сигнального патрона.

На місці події правоохоронці виявили ще два аналогічних патрони, які знаходилися в кущах і на лавці.

Відомо, що зазначені небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають в цьому ж дворі, на смітнику і сховали їх в кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла.

"Зараз дівчинці надається допомога в лікарні міста, у неї діагностовано розсічення брови", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Сєвєродонецьку стався вибух на дитячому майданчику (facebook.com/policeLG)