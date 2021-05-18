ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Вівторок 18 травня 2021 21:09
У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина Фото: у Сєвєродонецьку стався вибух на дитячому майданчику (facebook.com/policeLG)
Автор: РБК-Україна

У вівторок ввечері, 18 травня, в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті інциденту постраждала дев'ятирічна дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Луганській області.

Інцидент стався близько 17 години на дитячому майданчику по вулиці Енергетиків.

На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ на майданчик інших осіб.

За попередніми даними, стався вибух сигнального патрона.

На місці події правоохоронці виявили ще два аналогічних патрони, які знаходилися в кущах і на лавці.

Відомо, що зазначені небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають в цьому ж дворі, на смітнику і сховали їх в кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла.

"Зараз дівчинці надається допомога в лікарні міста, у неї діагностовано розсічення брови", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Сєвєродонецьку стався вибух на дитячому майданчику (facebook.com/policeLG)

Нагадаємо, на початку березня в Миколаївській області вибухнув котел у школі. В результаті постраждала людина, яка перебувала в приміщенні котельні.

До цього в лютому в результаті вибуху гранати на дитячому майданчику загинув чоловік. За даними ЗМІ, він підірвав себе через проблеми в сім'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сєвєродонецьк Вибух
NEWS
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні